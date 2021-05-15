HDP: Kürtçe Anayasa ile korunsun

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de gündem bu sefer de 'Kürtçenin Anayasa'yla korunması..'



Partiden yapılan açıklamada Kürtçenin Anayasa'yla korunmasını, tanınmasını ve dil faaliyetleri önündeki engellerin kaldırılması talep edildi.



"KÜRTÇEYE SAHİP ÇIKMAK, SİYASİ MÜCADELEMİZİN TEMELİDİR"

Kürt diline sahip çıkmalıyız diyen HDP'den, açıklamanın devamında, "Bu değerli dile sahip çıkmak asli görevimiz ve siyasi mücadelemizin temelidir. Dilimiz özgür olmadığı sürece ne kişiliğimiz ne de düşüncelerimiz ne de varlığımız özgür olur. Kürt dili, kökleri insanlık tarihinin derinliklerine uzanan büyük bir ağaç gibidir” denildi.



"KÜRTÇE, ANAYASA'YLA KORUNSUN"

Kürtçeyi temel siyasi ve stratejik görev olarak gördüklerini belirten partinin açıklamasında ayrıca, "Kürtçenin Anayasa'yla korunmasını, tanınmasını, Kürtçenin eğitim dili olmasını ve dil faaliyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Kürt Dil Bayramı kutlu olsun.” ifadeleri kullanıldı.