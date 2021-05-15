Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da ele alındı.