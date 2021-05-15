Ahmet Çakar Beşiktaş forması giydi!

Beyaz TV'nin sevilen spor programı yine gündeme bomba gibi düştü.



AHMET ÇAKAR BEŞİKTAŞ FORMASI İLE ÇIKTI!



Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda şampiyon olmasının ardından Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, canlı yayına Beşiktaş forması ile çıktı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.



İşte o anlar;







Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda şampiyon olmasının ardından Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, canlı yayına Beşiktaş forması ile çıktı. https://t.co/AQwKnU8FI3 pic.twitter.com/5cHIcYvTlR — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) May 15, 2021