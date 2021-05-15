Ahmet Çakar Beşiktaş forması giydi!

Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda şampiyon olmasının ardından Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, canlı yayına Beşiktaş forması ile çıktı.
Beyaz TV'nin sevilen spor programı yine gündeme bomba gibi düştü.
AHMET ÇAKAR BEŞİKTAŞ FORMASI İLE ÇIKTI!
Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda şampiyon olmasının ardından Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, canlı yayına Beşiktaş forması ile çıktı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar;
Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda şampiyon olmasının ardından Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, canlı yayına Beşiktaş forması ile çıktı. https://t.co/AQwKnU8FI3 pic.twitter.com/5cHIcYvTlR— Beyaz Gazete (@BeyazGazete) May 15, 2021