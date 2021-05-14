Gaziantep'te korkutan deprem!

AFAD verilerine göre İslahiye ilçesinde saat 13.14'te merkez üssü Tahta köprü barajı olmak üzere 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.İlçede yaşayanların hissettiği depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı öğrenildi.