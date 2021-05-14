USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 17 Mayıs'tan itibaren kontrolleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Haziran ayı ile tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.

Güncel / 14 Mayıs 2021 Cuma 14:08
Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 17 Mayıs'tan itibaren kontrolleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Haziran ayı ile tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantısının ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmek, hazirandan itibaren tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.

Turizm sektörüne ve esnafımıza her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Sosyal destekleri ciddi oranda artırdık.

"TERÖR DEVLETİ İSRAİL'E ÖFKELİYİZ"

Türkiye geniş bir coğrafyanın mesuliyetini üzerinde taşıyan büyük bir ülkedir. Bu geniş coğrafyada yaşanan her hadise, bizi doğrudan ilgilendiriyor. Gönül dostlarımızın sevinci sevincimiz, sıkıntısı sıkıntımız, hüznü de hüznümüzdür. Kudüs'te yıllardır devam eden Ramazan aylarının son günlerinde ise yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdik. Dertliyiz. Derdimiz var. Gücü sadece masumlara, biçare kadınlara, malzumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz. Türkiye'nin tavrı tamamen ilkeseldir.'

Recep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement