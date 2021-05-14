Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: 17 Mayıs'tan itibaren kontrolleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Haziran ayı ile tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Detayları kabine toplantısının ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmek, hazirandan itibaren tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.



Turizm sektörüne ve esnafımıza her türlü desteği vermenin gayreti içindeyiz. Sosyal destekleri ciddi oranda artırdık.



"TERÖR DEVLETİ İSRAİL'E ÖFKELİYİZ"



Türkiye geniş bir coğrafyanın mesuliyetini üzerinde taşıyan büyük bir ülkedir. Bu geniş coğrafyada yaşanan her hadise, bizi doğrudan ilgilendiriyor. Gönül dostlarımızın sevinci sevincimiz, sıkıntısı sıkıntımız, hüznü de hüznümüzdür. Kudüs'te yıllardır devam eden Ramazan aylarının son günlerinde ise yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdik. Dertliyiz. Derdimiz var. Gücü sadece masumlara, biçare kadınlara, malzumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz. Türkiye'nin tavrı tamamen ilkeseldir.'



