TFF'den fikstür kararı! O maçlar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan fikstür kararı! Şampiyonluk için sahaya çıkacan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı da Cumartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşma haricindeki diğer tüm maçlar aynı gün 18:00'de oynanacak. Süper Lig'e Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nün küme düşeceği kesinleşmişti. Lige veda eden diğer takım ya Kayserispor ya da Gençlerbirliği olacak.



ŞAMPİYONLUK MAÇLARI 20:30'DA!



ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR 18:00

SİVASSPOR - KASIMPAŞA 18:00

ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR 18:00

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK 18:00

KARAGÜMRÜK - DENİZLİSPOR 18:00



ANTALYASPOR - KONYASPOR 18:00

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE 20:30

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR 20:30

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ 20:30

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 20:30