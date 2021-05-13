TFF'den fikstür kararı! O maçlar...

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Türkiye Futbol Federasyonu bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar için fikstür düzenlemesi yaptı. Şampiyonluk için mücadele veren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarının yanı sıra Trabzonspor - Gençlerbirliği karşılaşması da 20:30'da başlayacak. Bu dört maçın dışındaki tüm maçlar Cumartesi saat 18:00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan fikstür kararı! Şampiyonluk için sahaya çıkacan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı da Cumartesi akşamı saat 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşma haricindeki diğer tüm maçlar aynı gün 18:00'de oynanacak. Süper Lig'e Denizlispor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nün küme düşeceği kesinleşmişti. Lige veda eden diğer takım ya Kayserispor ya da Gençlerbirliği olacak.
ŞAMPİYONLUK MAÇLARI 20:30'DA!
ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR 18:00
SİVASSPOR - KASIMPAŞA 18:00
ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR 18:00
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK 18:00
KARAGÜMRÜK - DENİZLİSPOR 18:00
ANTALYASPOR - KONYASPOR 18:00
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE 20:30
GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR 20:30
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ 20:30
TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 20:30