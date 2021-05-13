Terör devleti İsrail Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor!

Gelen son dakika haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 Filistinli daha şehit oldu.