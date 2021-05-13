Metrobüste rehin krizi bitti

Metrobüs durağına tedbir amaçlı 112 sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri sevk edildi. Müzakerenin devam ettiği ve uyuşturucu madde krizine giren şahsın uyuşturucu madde talebinde bulunduğu iddia edildi.



GÖZALTINA ALINDI Metrobüsü rehin alan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt Haramidere metrobüs durağında metrobüs içerisinde Ali K. isimli bir kişi elinde kesici aletle metrobüsü rehin aldı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin kesici aletle kendisine zarar verdiği ve polis ekiplerini olay yerine yaklaştırmadığı belirtildi.