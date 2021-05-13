Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: İsrail, Filistin'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Filistinlilere yönelik uygulanan işgal politikasını ve terör eylemlerini dünyaya duyuran özgür basını hedef alıyor. Anadolu Ajansı'ndan sonra TRT Arabi'nin Gazze ofisine hava saldırısı düzenleyen İsrail, hiçbir değere saygı göstermediğini bir kez daha gösterdi. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü lanetliyoruz. İşlemiş olduğu tüm suçların hesabını sormak için tüm gücümüzle çalışacağız.