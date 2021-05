Pentagon üç maymunu oynuyor!

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı basarak Filistinli sivillere karşı başlattığı şiddet tırmanmaya devam ederken, ABD yönetimi bu şiddet olaylarını görmemeyi tercih ediyor.



Günlük basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin 'Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız.' dedi.



Bir gazetecinin 'İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz? sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:



'Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip.'



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de soruları yanıtsız bıraktı

ADB Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da günlük basın brifinginde, Doğu Kudüs'teki son durumu ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.



Sözlerine İsrail'e roket atan Hamas'ı şiddetle kınayarak başlayan Price, Doğu Kudüs'te tansiyonun artması ve şiddet olayları nedeniyle endişe duyduklarını ve gerilimin düşürülebilmesi için iki tarafla da görüşmeler yaptıklarını belirtti.



'Tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. İsrail'in de kendini savunma hakkını tanıyoruz.' diyen Price'ın, son günlerde 'tansiyonun azalması için attığı bazı adımlar' için İsrail hükümetine teşekkür etmesi dikkat çekti.



'Peki ne zaman Filistinlilerin kendini savunma hakkı olacak?' şeklindeki bir soruya, 'Genel olarak tüm ülkelerin kendini savunma hakkını tanıyoruz.' şeklinde yanıt veren Price, daha sonra bunu genel bir ifade olarak kullandığını ve bu ifadenin Filistin'i devlet olarak kabul ettiği anlamına gelmediğini söyledi.



Sözcü Price'ın, 'Bugün İsrail 13 kişiyi öldürdü, bunların muhtemelen 5-6'sı çocuk. Filistinli çocukların öldürülmesini kınıyor musunuz?' şeklindeki soruya yanıt verirken zorlandığı görüldü. Tüm sivil ölümlerini ciddiye aldıklarını kaydeden Price, şu an ellerinde Filistinlilerin ölümüne ilişkin bağımsız ve teyit edilmiş bilgiler olmadığını, dolayısıyla gündeme gelen bu haberlere girmeyeceğini belirtti.



'Müslümanların 3. kutsal yeri olan Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail polisinin ihlalleri konusunda polisin sorumluluğu nedir? İçeride çocuklar ve çok sayıda insan varken plastik mermiler atıldı.' şeklindeki soruya yanıt veren Price, 'Bu elbette oldukça endişe duyduğumuz bir şeydi.' diye cevap verdi.



Price, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te aşırı güç kullanıp kullanmadığıyla ilgili ısrarlı sorulara net bir yanıt vermekten kaçındı ve iki tarafa da sükuneti sağlama çağrısında bulunmakla yetindi.



Şeyh Cerrah'taki evlerle ilgili süreçte İsrail sorumlu davranmalı

Şeyh Cerrah bölgesinde Filistinlilere ait evlerin boşaltılmasına ilişkin süreci yakından takip ettiklerini hatırlatan Price, 'Bölgedeki Filistinli sakinlere sorumlu ve müşfik davranması hususunda İsraillilere çağrıda bulunuyoruz.' dedi.



Söz konusu evlerde yaşayan Filistinlilerin nesiller boyu bu evlerde oturduklarına işaret eden Price, tahliye kararının şu anda askıya alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını sözlerine ekledi.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere müdahalesi

Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.