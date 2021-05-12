İsrail Başbakanı Netanyahu: Bir savaşın ortasındayız

Saldırılara Hamas'ın yüzlerce füzeyle karşılık vermesinin ardından hava savunma sistemleri alarm veren İsrail 'den yeni bir açıklama geldi.

"Savaşın ortasındayız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözlerine Hamas'ı tehdit ederek devam eden Netanyahu, "Bugün yaptıkları için büyük bedel ödeyecekler." dedi.