Diyarbakır’da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Diyarbakır deprem ile sallandı. Saat 19:03'de meydana gelen deprem, şehir merkezi ve ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.



SON DAKİKA! DİYARBAKIR'DA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Son dakika Diyarbakır deprem olayına Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan tüm detaylar şöyle;



AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulan bilgilere göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saatler 19:03'ü gösterdiğinde, yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu.



DEPREMİN KONUMU

AFAD resmi internet sitesinde paylaşılan son depremler listesinde Diyarbakır'da meydana gelen depremin merkez üssü, harita üzerinde şu şekilde gösteriliyor.



