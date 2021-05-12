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Diyarbakır’da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Dşyarbakır’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı Bingöl başta olmak üzere çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybına ilişkin herhangi olumsuz bir durum bulunmuyor. İşte, Diyarbakır'da meydana gelen depreme ilişkin detaylar ve son depremler listesi.

Güncel / 12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:50
Diyarbakır’da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Diyarbakır deprem ile sallandı. Saat 19:03'de meydana gelen deprem, şehir merkezi ve ilçelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SON DAKİKA! DİYARBAKIR'DA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!
Son dakika Diyarbakır deprem olayına Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan tüm detaylar şöyle;

AFAD VERİLERİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden duyurulan bilgilere göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saatler 19:03'ü gösterdiğinde, yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu.

DEPREMİN KONUMU
AFAD resmi internet sitesinde paylaşılan son depremler listesinde Diyarbakır'da meydana gelen depremin merkez üssü, harita üzerinde şu şekilde gösteriliyor.

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