Türkiye tek yürek! Ankara ve İstanbul'da İsrail protestosu!

İstanbul’da, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenlendi. Bayrak ve pankartlarla yürüyerek konsolosluk önüne gelen vatandaşlar ‘Kahrolsun İsrail’ sloganlarıyla İsrail’e tepkilerini gösterdi.







ANKARA'DA PROTESTO VAR!



Ankara'da da İsrail'in saldırıları protesto edildi, TBMM önünde başlayan yürüyüş, İsrail Büyükelçiliği konutu önüne kadar devam etti.



İstanbul ve Ankara dışında İsrail'in saldırılarına karşı Adana'daki 27 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yaklaşık 2 bin kişi ABD Konsolosluğu önünde toplandı.



Polis, eylemcilerin bulunduğu alanda yoğun güvenlik önlemli alırken, kalabalık İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Sivil toplum temsilcileri tek tek mikrofonu ellerine alarak İsrail'in saldırılarını lanetledi. Konuşmaların ardından alanı dolduran binlerce kişi, yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Filistin'e destek için kentte tur attı.



Adana dışında ise Tokat, Niğde, Şırnak, Çanakkale, Ordu, Diyarbakır, Tekirdağ, Yalova, Van ve çok daha fazla ilde çok sayıda sivil toplum kuruluşu, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sivillere saldırısını protesto etmek için protesto düzenledi.