11 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı!

Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülen koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürüyor. 60 binlere kadar çıkan vaka sayısının ardından Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı.

KAPANMADA VAKALAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasını kapsayan kapanma sürecinde vakalar günden güne düşüş gösterdi. Kademeli olarak; 40 bin, 30 bin, 20, bin ve 15 bin bandının altına gerileyen vakalarda düşüşün sürmesi bekleniyor.