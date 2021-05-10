Yürek yakan kareler! İşte katil terör devleti İsrail!

İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldıran ve 205 kişinin yaralanmasına sebep olan işgalci İsrail, bu kez de Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.



9'U ÇOCUK 21 ŞEHİT VAR



Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında 9'u çocuk 21 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı.











ÇOCUK KATİLİ İSRAİL!



İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Beyt Hanun kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli çocuk şehit oldu. Çocukların annesi, şehit çocuklarının naaşına sarılarak gözyaşı döktü

