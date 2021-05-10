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Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sesleri: İsrail zulmüne direnen Filistin halkı Başkan Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı

İşgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü sürerken Mescid-i Aksa'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sesleri yükseldi. Türkiye, İslam dünyasına seslenerek birlik mesajları vermiş ve her ortamda İsrail zulmüne karşı tepkisini dile getirmişti.

Dünya / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:12
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sesleri: İsrail zulmüne direnen Filistin halkı Başkan Recep Tayyip Erdoğan sloganları attı

İşgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü sürerken Mescid-i Aksa'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye sloganları atıldı. Türkiye, İslam dünyasına seslenerek birlik mesajları vermiş ve her ortamda İsrail zulmüne karşı tepkisini dile getirmişti.

Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, İsrail'in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenliyor ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kalıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, 'Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır.' ifadesini kullanmıştı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti. Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

FilistinİsrailRecep Tayyip Erdoğan

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