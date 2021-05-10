Kripto borsasında yeni panik!

Kripto para borsası Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu.



Para çekme işleminin durdurulmasının ardından Binance, konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.



PARA ÇEKME İŞLEMİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Açıklamada "Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alınmıştır. Ekibimizin konu üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.



TEKRAR BAŞLADI

Öte yandan şirket, bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada para çekme işlemlerinin normale döndüğünü bildirdi.



Binance'yi kullanan yatırımcılar böylelikle rahat bir nefes almış oldu.