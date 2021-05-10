İsrail yine masumları hedef aldı!

İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldıran ve 205 kişinin yaralanmasına sebep olan işgalci İsrail, bu kez de Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.



3'Ü ÇOCUK 9 ŞEHİT VAR



Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında 3'ü çocuk 9 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu açıkladı.