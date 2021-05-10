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İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı işgal girişimi hız kazandı. Alçak saldırılarını artıran İsrail, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinli Müslümanlara plastik mermiler, ses ve sis bombaları kullanıyor. Kalleş saldırılarda yaralı sayısı giderek artıyor. Filistinliler tam donanımı İsrail güçlerine karşı taş ve sopalarla karşılık veriyor. Zulme dönüşen Mescid-i Aksa baskınına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:34
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki

İsrail polis ve askerinin Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara saldırısına Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Bayrama günler kala Ramazan ayının son günlerinde saldırıların dozu iyice arttı. Alçak saldırılarda çok sayıda Müslüman yaralandı.

'DERHAL SON VERİN'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mescid-i Aksa'ya işgal girişimine şu sözlerle tepki gösterdi:

İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur.

AK PARTİ'DEN SERT AÇIKLAMA: TARAFSIZ GİBİ GÖRÜNENLER ZALİME DESTEK OLUYORLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alçak saldırıların ardından Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Çelik, sert ifadeler kullandı:

Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir.

Mescid-i Aksa'yı işgalden ve Kudüs'ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka birşey değildir.

'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar.

FilistinİsrailÖmer Çelik

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