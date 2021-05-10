Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Cezayir, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.



KUDÜS VE FİLİSTİN'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler hakkında ayrı ayrı telefonda görüştüğü kaydedildi.