10 Mayıs koronavirüs rakamları!

Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde artış göstermişti. Koronavirüs vaka sayısı 60 binlere kadar çıkarken, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.



KAPANMADAN SONRA DÜŞÜŞ BAŞLADI



Rekor seviylerini gören koronavirüs verileri sonrası Türkiye'de 29 Nisan tarihinde tam kapanma sürecine girildi. Kapanma kararının ardından vaka ve vefat sayıları ciddi bir şekilde düşerken, vaka sayıları 20 binin altına kadar indi.



10 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:



Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 10 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...



Sağlık Bakanlığı 10 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 13 bin 604, hasta sayısı da bin 734 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti.





