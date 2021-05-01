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Hollanda’da maskesiz, mesafesiz kutlama!

Her yıl 27 Nisan’da yapılan King of Orange kutlamaları, koronavirüs tedbirlerine rağmen yapıldı. Kutlamada gençlerin, maske ve mesafe olmadan dans ettikleri görüldü.

Dünya / 1 Mayıs 2021 Cumartesi 12:12
Hollanda’da maskesiz, mesafesiz kutlama!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele ile devam ederken, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çekilen görüntüler dikkatleri üzerine çekti.

Hey yıl 27 Nisan'da Kral Willem-Alexander'ın doğum günü nedeni ile yapılan King of Orange kutlamaları, bu sene koronavirüs tedbirlerine rağmen aksamadı.

KURALLARA UYULMADI

Her yıl büyük sokak ve kanal partileri ile kutlanan King of Orange, salgına rağmen meydanlarda ve parklarda toplanan yüzlerce genç tarafından, maske ve mesafe kurallarına uyulmadan, müzik eşliğinde danslar edilerek kutlandı.

GEZİNTİLER YAPILDI

Halk, bisiklete bindi, kanalda gezintiler yaptı. Maskesiz ve mesafesiz eğlenen gençlerin yüklediği görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

9 MİLYON 25 BİN EURO CEZA YAZILMIŞTI

Ülkede, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 23 Ocak-28 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara, 9 milyon 25 bin euro para cezası kesilmişti.

Koronavirüs verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesinde, ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 184 bin 271 olduğu açıklanmıştı.

Hollanda

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