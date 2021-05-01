Hindistan'da putları kırmaya başladılar!

Koronavirüsün son dönemde etkisini en yüksek derecede gösterdiği ülkelerden biri Hindistan oldu.



Ülkedeki zayıf sağlık sistemi vakaların patlak vermesiyle çökme noktasına geldi.



Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplu olarak yakıldığı ülkede, her bölgeden dumanlar yükseliyor.



PUTLAR PARAMPARÇA



Virüs nedeniyle eşlerini kaybeden Hint kadınlar ise faturayı putlara kesti.



Salgının patlak verdiği günlerde putların kendilerini koronavirüsten koruyacağına inanan Hintler, ölümlerin artmasıyla birlikte putları kırmaya başladı.





