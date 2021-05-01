Fransa'dan sonra şimdi de Almanya! Emekli askerlerden darbe planı

Fransa, aralarında emekli generallerin de bulunduğu binlerce askerin imzaladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ülkede iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriyi tartışırken, Almanya'da da binlerce emekli askerin Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulaması üzerinden biraraya gelerek, Berlin'de ayaklanma ve darbe planladıkları ortaya çıktı.



Önce Berlin'de yayınlanan Der Tagesspiegel gazetesinde çıkan ve ardından güvenlik birimlerince de doğrulanan habere göre, 'Emekli ve Eski Askerler Grubu' adı altında biraraya gelen yaklaşık 13 bin emekli ve eski asker, Corona virüsü salgını kapsamında Merkel hükümeti tarafından alınan karantina kurallarını eleştiren veya salgının varlığını inkar eden hareketin içine sızmayı ve Berlin'de düzenlenen gösteri ve mitinglerde olay çıkartıp, devlet kurumlarına yönelik saldırılar düzenlenme planları konusunda iletişim içerisinde.



Güvenlik kaynakları bu grubua eski askerler dışında, 'Reichbürger' olarak bilinen, Almanya'nın 1937 yılındaki sınırlarını yeniden inşa etmeyi hedefleyen monarşist-aşırı sağcı grupla ilişkili kişilerin de üye olduğunu doğruladı. Grupta Alman ordusundan emekli askerlerin yanısıra, 1990'da lağvedilen eski Doğu Alman Ordusu'nda (NVA) görev yapmış çok sayıda askerin de faal olduğu öğrenildi. Grupta yer alan ve aralarında general ve albayların da bulunduğu emekli askerlerin, faal oldukları dönemi, görev aldıkları birimleri, ulaştıkları rütbeleri ve aldıkları madalyaları yayınlamaları dikkat çekerken, grup içinde yapılan yazışmaları değerlendiren uzmanlara göre, üyeler Hollanda'daki benzer bir oluşumu kendilerine örnek alıyorlar. Hollanda'da geçen Ocak ayında pandemi önlemlerine karşı düzenlenen ve Amsterdam'ın yanı sıra Lahey ve Rotterdam gibi birçok kentte yapılan gösterilerde yağma olayları yaşanmış, göstericiler polisle çatışmıştı. Hollanda hükümeti, gösterilere sosyal medya üzerinden organize olan emekli asker ve polislerin katıldığını, göstericilerin gözaltına alınmasını engellemek için polisle göstericiler arasına girdiklerini açıklamıştı.



'BU HÜKÜMETİ DEVİRMEMİZ GEREKİYOR'



Almanya'daki grubu kuran, ismi gizli emekli askerin diğer grup üyelerine 'Asker olarak vazife yemini ederken, Alman halkını koruyacağımıza ant içtik. Halkımızın şimdi bize ihtiyacı var. Bu hükümeti devirmemiz gerekiyor' şeklinde bir mesaj gönderdiği, bir diğer grup yöneticisinin ise 'Savaşa gitmiyoruz. Savaşın tam ortasındayız' şeklinde fikir belirttiği saptandı. Adını vererek fikir belirten bir diğer üyenin ise, 2. Dünya Savaşı'ndaki Stalingrad Muhaberesi'ne atfen, 'Başkenti kuşatma çemberi altına alarak sonuna kadar savaşmamız gerekiyor' dediği, bu kişinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Brandenburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Daniel Freiher von Lützow olduğu öğrenildi. Lützow'un 1990'lı yıllarda Kosova'da görev yapan Alman birliklerinde asker olduğu öğrenilirken, gruptaki yazılarında pandemi önlemlerine karşı eylem ve gösterilerin 'merkezi şekilde düzenlenmesini ve tek bir birlik olarak mücadele ve hareket edilmesini' önerdiği de ulaşılan bilgiler arasında.



Almanya'da Corona önlemlerine karşı düzenlenen protesto ve gösteriler her geçen gün daha da radikalleşiyor ve güvenlik birimleri tarafından çok ciddiye alınıyor. Nitekim Federal İçişleri Bakanlığı, inkarcı gruplardan 'Querdenker' adlı grubun takip altına alındığını açıkladı. Başkent Berlin'in yanısıra Stuttgart'da çok sayıda protesto gösterisi düzenleyen hareketin içinde aşırı sağcılar, esoterik gruplar ve aşı karşıtı radikal dinciler gibi farklı gruplar yeralıyor. Federal Kriminal Dairesi (BKA) ise, Coronaya karşı sert kısıtlamaların önünü açan Enfeksiyon Koruma Yasası'ndaki değişikliğe 'Evet' oyu veren milletvekillerinin isimlerinin yer aldığı bir suikast listesinin paylaşıldığı uyarısında bulundu. BKA'nın kaynaklarına göre, Başbakan Merkel ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın özel adreslerini Telegram üzerinden yayan inkarcı gruplar yarınki 1 Mayıs gösterilerine sızıp, politikacıların evleri önünde olay çıkarmayı da planlıyor. Başkentteki 1 Mayıs gösterilerine, bu sene sayıları 10 bine yaklaşan aşırı solcu grupların yanı sıra, karantina ve hijyen kurallarını eleştiren hareketin destekçilerinin de katılmasının beklendiğini doğrulayan Berlin Eyalet İçişleri Bakanı Andreas Geisel, '4 bin polis tayakkuzda olacak. Beklenmedik olay ve katılımcılara karşı hazırlıklıyız' dedi.



Bu arada Alman Ordusu Gaziler Birliği bir açıklama yaparak, 'Eski askerler/gaziler Havuzu olarak bir araya gelen grup, Alman devletinin hepimizin ortak şekilde temsil ettiği değerlerine karşı tavır alıyor. Federal Ordu'nun gazi ve eski askerleri olarak tüm mensuplarımızın, demokratik-özgürlükçü anayamıza bağlı olması gerektiğini hatırlatıyoruz' şeklinde bir bildiri yayınladı.



Son yıllarda aşırı sağ skandallarla gündemden düşmeyen Alman ordusu ile ilgili iddialar ülkede yoğun bir biçimde tartışılıyor. Geçen sene bir yedek subayın bilgisayarında Almanya'nın önde gelen bakan ve siyasetçilerinin isim, telefon ve özel adreslerinin bulunduğu, suikast hedefli bir liste ele geçirilmiş, 2017 yılında yakalanan üstteğmen Franco A.'nın üzerinde de dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck başta olmak üzere çok sayıda siyasetçinin adının yer aldığı benzer bir suikast listesi bulunmuştu. Franco A.'nın büyük bir saldırı düzenleyerek, saldırıyı mülteciler yapmış gibi göstermeyi planladığı ortaya çıkmıştı. 2018'de ise, ''Hannibal'ın Gölge Ordusu'' adı verilen gruba karşı yürütülen gizli operasyonda, tamamı askerlerden oluşan ve aralarında bir albayın da bulunduğu oluşumun, ''X Günü'' adını verdikleri bilinmeyen bir tarihte, Almanya'daki siyasetçilere yönelik suikastlar yaparak, iç savaş çıkartmayı, ardından da darbe planladığı belirlenmiş, çok sayıda asker ordudan uzaklaştırılmıştı