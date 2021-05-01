Başkan Erdoğan'dan işçilere sürpriz selam

Tam kapanmayı İstanbul'da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'dan Küplüce'ye geçerken yol üzerindeki kentsel dönüşüm alanında aracını durdurdu. Erdoğan, buradaki işçilere selam verdikten sonra Vahdettin Köşkü'ne doğru yola devam etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da inşaat işçilerini selamladı.
Başkan Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, Küplüce'den geçtiği sırada yol üzerinde bulunan kentsel dönüşüm alanında durdu.
Buradaki işçileri selamlayan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.