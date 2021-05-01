USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "İşçilerin alın terini sömürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz." dedi.

Güncel / 1 Mayıs 2021 Cumartesi 21:11
Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

Başkan Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.
 
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
 
"1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden AK Parti iktidarı olmuştur. Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden biz olduk. Bizim işçi kardeşlerimizle emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmanın en büyük ispatıdır. Ama bunun lafını yapıp maalesef farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Ne yazık ki b usadece Türkiye'de değil, Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa gelince Paris'i yönetenler de orada yaşayanlarda bu oalyalrı çok çok farklı anlatırken, işte bugün Paris'te cam, çerçeveler yıkıldı, her yer yıkılıp yakıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı. Şimdi artık fırsat yok. Ve fırsatta vermeyeceğiz. Kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz." 

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement