Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

Başkan Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden AK Parti iktidarı olmuştur. Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan eden biz olduk. Bizim işçi kardeşlerimizle emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmanın en büyük ispatıdır. Ama bunun lafını yapıp maalesef farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar. Ne yazık ki b usadece Türkiye'de değil, Paris'in sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa gelince Paris'i yönetenler de orada yaşayanlarda bu oalyalrı çok çok farklı anlatırken, işte bugün Paris'te cam, çerçeveler yıkıldı, her yer yıkılıp yakıldı. Bunu aynı şekilde bizde de yapıyorlardı. Şimdi artık fırsat yok. Ve fırsatta vermeyeceğiz. Kutsal alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."