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Suudi Arabistan'dan flaş Umre kararı!

Suudi Arabistan yönetimi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca belirli sayıda ziyaretçinin alınacağı Mescid-i Haram'a, izin belgesi olmadan girenlere para cezası uygulanacağını duyurdu.

Güncel / 09 Nisan 2021 Cuma 19:21
Suudi Arabistan'dan flaş Umre kararı!

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a umre veya ziyaret için izinsiz girenlere uygulanacak cezaya ilişkin bilgi verildi.

Cezalar 10 bin riyali bulacak

Açıklamada, ramazan ayı süresince Mescid-i Haram'a izinsiz umre için gelenlere 10 bin riyal (yaklaşık 22 bin TL), ziyaret için gelenlere ise 1000 riyal para cezası uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Mescid-i Haram'a izinsiz girişlere yönelik para cezası uygulamasının ramazan ayı sonrasında da yeni bir duyuruya kadar devam edeceği ifade edildi.

Ramazan süresince Mescid-i Haram'a girişler izin belgesiyle yapılacak

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, 6 Nisan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.

Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan boyunca günlük ziyaretçi sayısı umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi kapasitesinde olacağı belirtilmişti.

Ayrıca, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret edecek kişilerin Kovid-19 aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerektiği kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Umre ziyaretçileri için aşamalı normalleşme süreci

Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

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