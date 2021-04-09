Niğde'ye şehit ateşi düştü!

Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve askeri yetkililer, Ahmet Kuddusi Mahallesi'ne gelerek acı haberi şehidin annesi Hatice Erdem'e verdi.



Oğlunun şehit olduğunu öğrenen anne Erdem, gözyaşlarına hakim olamadı.



Şehit haberinin verilmesinin ardından, komşuları aileye taziyelerini iletti, eve Türk bayrağı asıldı. Bor Belediyesi Taziye Tırı evin önüne park etti.



Öte yandan geçen yıl evlenen şehidin yaklaşık 2 hafta önce annesini görmeye geldiği, babası Mustafa Erdem'in yaklaşık 12 sene önce vefat ettiği öğrenildi.



Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem, Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu"nda terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, ağır yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit olmuştu.