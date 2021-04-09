Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ savunması!

CHP LGBTİ sapkınlığını açık açık savunmaya devam ediyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir TV programın eşcinsel sapkınlığı açık açık savundu



'TÜRK AİLE YAPISINI BOZAR MI?'



Kılıçdaroğlu Sunucu Buket Aydın'ın kendisine yönelttiği 'LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?' sorusuna skandal bir yanıt verdi.



'HAYIR EFENDİM İLGİSİ YOK'



Kılıçdaroğlu soru karşısında açıkça sapkınlığı savunarak 'Hayır efendim ilgisi yok. Neden bozsun?' yanıtını verdi.



Kılıçdaroğlu'nun sözleri şu şekilde:



Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını neden bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız.