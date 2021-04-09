İstanbullu'nun trafik çilesi bitmiyor!

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak olan sokak kısıtlamasına az bir süre kala trafik durma noktasına geldi.



Saat 18.00 sırlarında yüzde 70'lere çıkan trafik yoğunluğu kameralara yansıdı.



ANA HALTERLER TIKANDI



Korona virüs vakalarının artmasıyla Cumartesi günleri de uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafikte yoğunluk oluştu. İstanbul'da saat 16.00 itibariyle ana halterlerde trafik durma noktasına geldi.



Aynı zamanda toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir(İBB) Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek.