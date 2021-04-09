Instagram ve Facebook çöktü!

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook Facebook, Instagram ve WhatsApp platformaları çöktü. Facebook'a ait fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'ın ve yazışma programı WhatsApp'a kullanıcılar erişemiyor. Sosyal medya platformlarına neden erişilemediği ise henüz netleşmedi.



Facebook'a girmek isteyen kullanıcılar hata ekranıyla karşılaşıyor. Hata ekranında yer alan mesajda ise “Maalesef bir şeyler ters gitti. Elimizden geldiği kadar hızlı şekilde düzeltmeye çalışıyoruz” ifadeleri yer alıyor.



533 MİLYON KULLANICININ VERİLERİ PAYLAŞILMIŞTI



Yarım milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel verileri geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak yayınlanmıştı.



Yayınlanan verilerin 32 milyonu ABD'deki, 11 milyonu Birleşik Krallık'taki ve 6 milyonu Hindistan'daki kullanıcılara ait.



Türkiye'den ise yaklaşık 20 milyon kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı ifade ediliyor.