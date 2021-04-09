George Floyd davasında flaş gelişme!

Duruşmada görüş bildiren Dr. Martin Tobin, George Floyd'un maruz bırakıldığı aynı durumda sağlıklı bir insanın da hayatını kaybedeceğini ifade etti.



Savcı Jerry'nin sorusu üzerine görüş beyan eden Dr. Tobin, Floyd'un mevcut rahatsızlıklarının ölümüyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.



Dr. Martin Tobin, mahkemede Floyd'un "düşük oksijen seviyesi" nedeniyle öldüğünün de altını çizdi.