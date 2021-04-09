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Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinde alay konusu oldu.

Siyaset / 09 Nisan 2021 Cuma 09:17
Erdoğan ile ilgili küstah sözleri sonrası Mario Draghi İtalya'da dalga konusu oldu

Bir sosyal medya kullancısı da Başkan Erdoğan'ın diktatör olarak tanımlanamayacağını belirterek '2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerin de demokratik ve adil olduğu kanıtlandı...' dedi.



Draghi'nin kendini bilmez söylemlerine tepki gösteren İtalyan Twitter kullancıları, 'Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim' ifadelerini kullandı.

Bir sosyal medya kullancısı da Başkan Erdoğan'ın diktatör olarak tanımlanamayacağını belirterek '2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerin de demokratik ve adil olduğu kanıtlandı...' dedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sözde 'koltuk 'krizi' bahanesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef aldı.

Küstahça 'Diktatör' dedi

Başkan Erdoğan'a yönelik hadsizce 'diktatör' ifadesini kullanan Draghi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula'ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız.' dedi.

İtalya büyükelçisi dışişleri'ne çağrıldı

Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'hadsiz ve çirkin ifadelerini' derhal geri almasını istedi.

Draghi'nin kendini bilmez söylemleri İtalya'da da geniş yankı uyandırdı.

Draghi İtalya'da alay konusu oldu

İtalyan Twitter kullancıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alan Başbakanları Mario Draghi'nin tepki gösterdi.

İşte İtalya'da alay konusu olan küstah Mario Draghi ile ilgili yapılan paylaşımlar;

Hitler'den de beterini yapma kabiliyetinde!

Draghi oylamayla gelmediyse de seçildi, Hitler'den de beterini yapma kabiliyetinde olduğu için!

Tüm seçimleri kazandı

Diktatör olarak tanımlanamaz: 2002'den beri tüm seçimleri kazandı ve seçimlerin de demokratik ve adil olduğu kanıtlandı...

Erdoğan diktatör değil esaslı adam

O bir diktatör değil, esaslı bir adam, İtalyan hükümeti ve politikacılarında olmayan cesarete sahip... Kadınların oyunu almak için bu efemine hallere bürünmesi bırakın artık!

Biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim

Erdoğan seçildi, hatta Türkiye'yi başkanlık sistemine geçiren referandumu da kazandı... Asıl biz hiç kimse tarafından seçilmiş olmayan hükümetlerimizden bahsedelim.

İtalyaRecep Tayyip Erdoğan

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