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CHP'de 'namussuz siyaset' tam gaz devam!

CHP'deki yasak aşk skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasak ilişki yaşadığı kadından çocuğu olan evli ve 3 çocuk babası Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan’a “göreve devam” dedi. Hamile olduğu ortaya çıkınca yasak aşk yaşadığı yaşadığı Dilara A.'yı terk eden Sertaslan önceki gün yaptığı basın toplantısında skandalı açıkça itiraf etmişti.

Güncel / 09 Nisan 2021 Cuma 09:23
CHP'de 'namussuz siyaset' tam gaz devam!

CHP yönetimi, yasak aşk yaşadığı kadından bir çocuğu dünyaya gelen ve davalık olan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'a yaşanan skandala rağmen desteğini sürdürdü. Sertaslan'ın eşiyle birlikte Ankara'ya gidip görüştüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'göreve devam' dediği ortaya çıktı.

BABALIK DAVASI AÇILMIŞTI

Evli ve 3 çocuk babası olan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın 2 yıl önce tanıştığı Dilara A. isimli kadınla yasak aşk yaşadığı ve Bursa'da ailesinden gizlice bir ev tuttuğu kadından bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Karnındaki bebeği ile birlikte terk edilen Dilara A., Başkan Sertaslan'a babalık davası açmıştı.



SKANDAL İLİŞKİYİ İTİRAF ETTİ

Sertaslan, skandalın ortaya çıkmasının ardından önceki gün basın toplantısı düzenlemişti. Skandal ilişkiyi itiraf eden Sertaslan, 'Her insan hata yapabilir. Kimseyi kandırmadım. Buna, iki olgun insanın karşılıklı yaşadığı bir hata diyelim. Ailem arkamda. Bu konuda ilk ve son konuşmam. Konu yargıda ve yargı ne derse boynumuz incedir. İnsan beşer, kuldur şaşar. İzin verin memlekete hizmete arkadaşlarımla birlikte devam edeyim' diyerek adeta günah çıkarmıştı.






EŞİYLE ANKARA'YA GİTMİŞ

CHP'li Sertaslan'ın bu konuşmasının ardından CHP yönetiminin Sertaslan'ın görevine devam etmesi yönünde karar verdiği ortaya çıktı. Ancak Sertaslan'la ilgili kararın basın toplantısı öncesinde verildiği belirtildi. Basın toplantısı öncesinde eşi ile birlikte Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne giderek yaşananları Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattığı, Kılıçdaroğlu'nun da yaşanan skandala rağmen Sertaslan'a 'göreve devam' dediği öğrenildi.



İTİRAF ETTİ

CHP yönetiminden 'olur' alan Sertaslan'ın da, bu kararın ardından basın toplantısı düzenleyerek hatasını itiraf edip kendisini aklamaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. CHP yönetimi, daha önce de Bursa'da CHP ilçe başkanının bir genç kıza tacizinin de aralarında bulunduğu onlarca taciz olayını görmezden gelmişti.

Yasak AşkKemal Kılıçdaroğlu

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