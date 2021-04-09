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Başkan Erdoğan'dan Polis Teşkilatı'na kutlama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı yılını kutladı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a bir mesaj gönderen Başkan Erdoğan, “Canı pahasına görev yapan tüm polislerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

Güncel / 09 Nisan 2021 Cuma 21:10
Başkan Erdoğan'dan Polis Teşkilatı'na kutlama!

Emniyet Teşkilatı'nın gece gündüz ülkenin dört bir yanında büyük fedakarlık ve cesaretle çalıştığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Vatandaşlarımızın emniyet ve huzurunun, can ve mal güvenliğinin teminatı olan
Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

CESARET VE KAHRAMANLIKLA

Ülkelerin kalkınması, ilerlemesi ve gelişmesinde en önemli unsurlardan biri hiç kuşkusuz istikrar, huzur ve güven ortamının sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda Emniyet Teşkilatımız da terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında güvenlik ve huzurun korunmasında önemli görevler üstlenmekte, gece-gündüz büyük fedakârlık, cesaret ve kahramanlıkla çalışmaktadır.

KORONAVİRÜSE KARŞI DA EN ÖN SAFTA

Emniyet mensuplarımızın görevlerini ifa ederken en büyük gücü, halkımızın güveni ve vatan sevgisi ile yoğrulan yüksek vazife şuurudur. Koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede de Emniyet Teşkilatımız yine en ön safta yer almıştır.

Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan tüm polislerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
Emniyet Teşkilatımızın tüm şehitlerini rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını tekrar tebrik ediyor, milletimiz için iftihar vesilesi olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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