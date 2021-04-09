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Ankara Meclis Üyesi Burhan: Sayın Yavaş 104 amiral konusunda neden sesiniz çıkmıyor?

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulunan Meclis Üyesi Burhan, “Sayın Başkan; geçtiğimiz günlerde 104 amiral bir bildiri yayınladı gece yarısı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın” dedi.

Siyaset / 09 Nisan 2021 Cuma 15:22
Ankara Meclis Üyesi Burhan: Sayın Yavaş 104 amiral konusunda neden sesiniz çıkmıyor?
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplantıları 1. Birleşimi yapıldı.
Meclis toplantısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan söz aldı ve Başkan Yavaş'a çağrıda bulundu.

Meclis Üyesi Burhan, darbelerin Türkiye'nin darbelerden çok çektiğini ifade ederek Başkan Mansur Yavaş'ın neden sessiz kaldığıyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

'Bu ülke darbelerden çok çekti'

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan açıklamasında, şunları kaydetti: Burası, meclis; Ankara'nın Başkent'inin kalbi, demokrasinin kalbi. Buradaki her türlü duygu, düşünce, farklılık bir demokratik zenginliktir. Siyasi farklılıklar demokrasimiz açısından bir kazanımdır. Zaman zaman ülkemizde sel olur, deprem olur, afet olur, sınır ötesi operasyon olur… Bu tür günlerde birlik ve beraberlik içerisinde oluruz, olmamız da gerekir. Bizi biz yapan, millet yapan önemli bir unsurdur. Sayın Başkan; geçtiğimiz günlerde 104 amiral bir bildiri yayınladı gece yarısı. Bir muhtıra yayınladı. Siyasete ayar vermeye kalktı. Henüz 15 Temmuz'un acısı dahil silinmeden yüreğimizde böyle bir muhtıra, böyle bir girişimi ya da darbeye zemin hazırlandı. Bu ülke darbelerden çok çekti. 27 Mayıs'ta bir başkanımız, bakanlarımız idam edildi. 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan anlayışıyla çok büyük acılar, mağduriyetler yaşandı. Mamak, Ulucanlar Cezaevi'nde işkenceler oldu. Tabutluklar da çok büyük acılar çekildi. Dolayısıyla da bu ülkede darbe her zaman için toplumsal dokuyu, toplumsal yapıyı bozmuştur. 28 Şubat kapatılmıştır ve en sonda 15 Temmuz'da da 251 şehit verdik.

'Bu millet darbelere karşı her zaman bir arada olmayı başarmıştır'

Meclis Üyesi Burhan, açıklamalarına şöyle devam etti: Bu millet darbelere karşı her zaman bir arada olmayı başarmıştır. Sayın başkanım; gönül isterdi ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın! Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Melih Bulu ile ilgili olarak huzuru sağlayalım, sükunu sağlayalım diye bir mektup yazdınız. Eyvallah yazabilirsiniz. Peki, darbe arayışı huzura mı hizmet ediyor. Darbe; en büyük kaos değil midir?

Darbe bu ülkenin toplumsal düzenini, devletin birliğini, bütünlüğünü bozmak değil midir? Bu konuyla ilgili bir açıklamanız sayın başkanım olacak mı?

Evet; buradan şunu ben özellikle sorarak bitirmek isterim; Sayın başkanım belki danışman arkadaşlar, belki çalışmış olduğunuz ajans bu konuda açıklama yapma, pi ar değerinizi düşürmeyin, oy kaybı olur vesaire gibi bir takım yaklaşımları oluyorsa bu doğru bir şey değil. Siyaset milletle yapılır. Milletin dışındaki arayışlar doğru değildir. Bu konuyla ilgili kanaatinizi merak ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.

Mansur Yavaş

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