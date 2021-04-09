Adalet Bakanı Gül'ün acı günü!

Bakan Koca paylaşımında: "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.







İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI



Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun bir taziye mesajı yayınladı. Altun mesajında: "Adalet Bakanımız sayın Abdulhamit Gül'ün muhterem validesi Saliha hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



