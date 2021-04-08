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İkra Nur Tirsi cinayetinde şok detay! Halanın telefonundan bu not çıktı!

Tarihler 27 Haziran 2020’yi gösterdiğinde Giresun’da 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi, sırra kadem bastı. Üç gün sonra ise küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Tirsi'nin ölümüyle ilgili tutuklanan amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26) hakkında ise iddianame hazırlandı. 14 yaşındaki amca için "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 12 ila 15 yıl, hala için de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis istenirken, cinayetle ilgili şok bir detay ortaya çıktı. İkra Nur’un halasının telefonundaki “İkra Nur'umun ölüm yıl dönümü” şeklindeki iki kayıt, cinayetin kanıtıydı. İşte Türkiye’nin uzun süre konuştuğu korkunç olayın son dakika detayları…

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 12:02
İkra Nur Tirsi cinayetinde şok detay! Halanın telefonundan bu not çıktı!

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamelerde, amca S.T. için 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan 12 ila 15 yıl, hala A.Ç için de 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

OLAY TARİHİNDE 13 YAŞINDAYDI

İddianamede, S.T'nin olay tarihinde 13 yaşında olduğu, amca ile halanın da aralarında bulunduğu 7 kişinin 12 Şubat'ta gözaltına alındığı hatırlatıldı.15 Şubat'ta iki sanık dışındakilerin serbest bırakıldığı, S.T ve A.Ç'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine sorgulamalarının devam ettiği vurgulandı. S.T'nin, halası ile İkra Nur'u çuvala koyarak Salman deresi yatağına götürdükleri ve sığ bir yere bıraktıklarına işaret edilen iddianamede şunlar kaydedildi:

'S.T'nin, oyun oynarken tartıştıkları sırada eliyle sırtına vurarak yere düşürdüğü, İkra Nur'un yere düşmesi üzerine ağlamaya başlaması ile amca, ailenin kendisine kızacağı endişesiyle İkra Nur'un susması için ağız ve burnunu eliyle kapatıp çırpınıp hareketsiz kalana kadar nefessiz bırakarak ölümüne sebebiyet verdiği, bu anlatımlar sonucu nefessiz bırakarak ölüme sebep olması şeklindeki eyleminin çocuğa karşı nitelikli kasten adam öldürme suçunu oluşturduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.'

'İKRA NUR'UMUN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ...'

İkra Nur'un halası A.Ç. için hazırlanan iddianamede ise halanın telefon incelemesinde henüz İkra Nur 30 Haziran 2020'de ölü olarak bulunmadan önce telefon takvimine 27 Haziran 2020 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde 'İkra Nur'umun ölüm yıl dönümü' şeklinde iki kayıt oluşturulduğunun tespit edildiği aktarıldı.

'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar ceza istenen hala için ise iddianamede şu ifadelere yer verildi: 'Tüm dosya kapsamı, şüpheli savunmaları, yer gösterme ve bu sıradaki beyanları, cep telefonunun takvimine eklediği not birlikte değerlendirildiğinde, olay günü şüphelinin kardeşinin şüpheliyi çağırması üzerine 'Osman'ın harman yeri' diye tabir edilen yere gittiklerinde İkra Nur'un yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördüğü, halanın, hayat belirtisi olup olmadığını anlamak için baktığında bir belirti olmadığını anladığı, bunun üzerine İkra Nur'un öldüğünü anlayınca şüphelinin kardeşi ile birlikte cansız vaziyetteki İkra Nur'u çuvalla taşıyarak dere yatağına götürüp bıraktıkları, şüphelinin bu eyleminin suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.'

NE OLMUŞTU?

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 7-8 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkisinde derede bulunmuştu.

Giresun

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