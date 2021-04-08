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Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 125 bin öğretmen...!!!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında milyonlarca aileyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin yüzde 10'ununun aşılandığını açıklayan Bakan Selçuk, 125 bin öğretmenin birkaç gün içinde aşılanacağını duyurdu.

Eğitim / 08 Nisan 2021 Perşembe 21:18
Bakan Ziya Selçuk duyurdu! 125 bin öğretmen...!!!

Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programına katılan Bakan Selçuk, 81 ilde uzaktan eğitim geçilme ihtimaline ilişkin şu açıklamayı yaptı:

2 Mart'tan itibaren yerinde karar sürecine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyorlar. 9 iller haricinde bütün ortaokul ve liselerde kapanma söz konusu oldu. Bazı illerde de Yalova ve Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu.

Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak.

Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını isteriz. Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde.

125 bin öğretmenimiz birkaç gün içinde aşılanacağını duyurdu.

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