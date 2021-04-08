Bakan Akar'dan kritik ziyaret!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Ben Wallece'ın daveti üzerine İngiltere'ye gitti. Akar'ı tören kıtasının bulunduğu başkent Londra'daki Atlı Muhafızlar binasına varışında İngiltere Savunma Bakanı Wallece karşıladı.



Bir süre sohbet eden ikili, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti. Akar'ın tören kıtasını teftişinin ardından iki bakan beraber Savunma Bakanlığına yürüdü.



Resmi ziyarette, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve savunma sanayisi alanında iş birliğinin ele alınacağı kaydedildi.