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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'bildiri' tepkisi!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 104 amiralin imza attığı bildiriye değinen Kurtulmuş, "Bu bir darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur. Hiç şüphesiz demokrasiye sahip çıkmak için tam bir ittifak olmak gerekir. Ama ve fakatsız cümle kuramıyorsak burada sorun vardır." dedi.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 18:19
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 'bildiri' tepkisi!

Numan Kurtulmuş'tan bildiri tepkisi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber'de darbe imalı bildiri hakkında açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş, "12 Eylül darbecilerinin sözlerini hiç unutmuyoruz 'Şartların olgunlaşmasını bekledik ki darbe yapalım.' Kimse milletin aklıyla alay etmesin, Türkiye'de bunun ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

Numan Kurtulmuş'un gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

BİLDİRİYE KARŞI ÇIKMAYAN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMIYORDUR

Bu darbe bildirisidir. Ve buna karşı çıkmayanlar demokrasiye sahip çıkmıyordur. Hiç şüphesiz demokrasiye sahip çıkmak için tam bir ittifak olmak gerekir. Ama ve fakatsız cümle kuramıyorsak burada sorun vardır.

Bu bildiriler antidemokratik güçlerin pusuda beklediğini gösterdi. Emekli askerlerden gelmesi, gece yarısı olması, Türkiye'nin mavi vatanı korumak için verdiği mücadele dönemine denk gelmesi, Karabağ'da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de tarih yazılırken bunların olması TSK'nın gücünü azaltacak, üstünü örtecek son derece densiz bir açıklamadır.
Bu bildiri bir görüş belirtmek değil siyasete ayar verme çabasıdır.

"SEN KİMSİN SİYASETE AYAR VERECEKSİN!"

Sen emekli olmuşsun ve devlet sana bir çok imkan vermiş. Otur oturduğun yerde sen kimsin siyasete ayar vereceksin.

ERKEN SEÇİM CEVABI

CHP'nin erken seçim istekleri olabilir. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Halkın sandığa gideceği seçim tarihi bellidir.

KORONA İÇİN YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Vaka ve ölüm oranları arttı. Milletimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Hiç şüphesi sağlık 1. sırada. Ekonominin de zor duruma düşmemesi için tedbirler almalıyız. Muhtemelen Ramazan ayı dolasıyla bir takım ilave tedbirler ya da tavsiyeler olacaktır. Bu da pazartesi günü olacak olan Bakanlar Kurulu ile birlikte kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Suriye

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