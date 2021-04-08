USD (Alış - Satış) : 8,17 - 8,18 EURO (Alış - Satış) : 9,71 - 9,73

Afrin şehidi Gökhan Çakır'ın acılı annesinden yürek yakan feryat: Çok kötü şaka yaptın annem

Zeytin Dalı harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın (28) cenazesi, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alınması sırasında şehidin annesi Saniye Çakır'ın “Böyle mi olacaktı annem? Anneni yaktın sen oğlum. Anneye çok kötü şaka yaptın sen” diye feryat etmesi, yürekleri dağladı.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 15:08
Afrin şehidi Gökhan Çakır'ın acılı annesinden yürek yakan feryat: Çok kötü şaka yaptın annem

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın (28) cenazesi, memleketi Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alınması sırasında şehidin annesi Saniye Çakır’ın “Böyle mi olacaktı annem? Anneni yaktın sen oğlum. Anneye çok kötü şaka yaptın sen” diye feryat etmesi, yürekleri dağladı.

Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın cenazesi, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından havayolu ile Bursa’ya getirildi. Yenişehir Havalimanı’ndan alınan şehit Çakır'ın cenazesi, buradan karayoluyla İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Çakır için burada helallik alındı. Bu sırada şehidin annesi Saniye, babası Hasan ve 1 yıllık eşi Gülşah Çakır, ayakta durmakta güçlük çekti. Saniye ve Gülşah Çakır, şehidin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Şehit annesi Saniye Çakır’ın, “Ağlamıyorum annem. Çok güzel kokuyorsun annem. Annem, dert ortağım. Beni her akşam kim arayacak annem? Hakkım sana helal olsun. Benden isteyemediğin helallik var ya, sonuna kadar helal olsun annem. Böyle mi olacaktı annem? Anneni yaktın sen oğlum. Anneye çok kötü şaka yaptın sen. Ne zaman öldü oğlum, hangi saatte öldü? Nasıl can verdi? Annem dedi mi? Annem ne yapacak dedi mi? Canı yandı mı? Nasıl can verdi? Annem ne yapacak dedi mi" diyerek, feryat etti.

Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın cenazesi baba ocağında alınan helalliğin ardından İnegöl Organize Sanayi Cami’ne götürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılacağı şehidin cenazesi, ikindide toprağa verilecek.

Yunus Emre

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement