Yunan spikerden olay sözler: Biz kafamıza beyin koymuyoruz

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) öncülüğünde TUSAŞ tarafından yürütülen ve F-16 Blok 30 uçaklarının modernizasyonu içeren ÖZGÜR Projesi hakkında konuşan Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, Türkiye'nin bu projeyi başarıyla yürüttüğüne dikkat çekerek "Bunu size neden gösteriyorum çünkü bu tür savaş uçakları bizde de var. Peki onlarla ne yapmak istiyoruz? Hayır onları yükseltmeyeceğiz, satmak istiyoruz çünkü paramız yok. Bakın bir tarafta sözde iflas eden Türkiye diğer tarafta seksek oynar gibi sürekli zıplayan ve tek yanlış adımı iflasla sonuçlanan Yunanistan. Çünkü biz burada kafamıza beyin koymuyoruz ve tam olarak ne yapmamız gerektiğini anlamıyoruz. Herkes sadece kendi işine bakıyor, her şeyde atalarımıza benziyoruz" ifadelerini kullandı.



ÖZGÜR Projesi kapsamında modernize edilecek F-16'ların tamamının 2023 yılında hazır olacağını ve bu uçakların yerli ve milli sistemlerle donatılacağını sözlerine ekleyen Yunan spiker, Türkiye'nin teknolojisinin ABD yaptırımlarından etkinlenmeyecek kadar ileri derecede olduğunu itiraf etti.



ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında HAVASOJ programı kapsamında 4 adet elektronik müdahale jet uçağı anlaşması imzalandığını aktaran Theodoratos, "İşte bu yüzden Erdoğan itibarını yükseltiyor çünkü arkasında yerli ve milli bir sanayi var" dedi.