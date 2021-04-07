Virüste son durum açıklandı!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 54 bin 740 yeni vaka saptandığını ve 276 kişi virüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 54 bin 740 yeni vaka saptandığını ve 276 kişi virüsten hayatını kaybettiğini açıkladı.
7 Nisan Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 302 bin 108 test yapılırken 54 bin 749 vaka belirlendi. Hasta sayısı 2 bin 203 oldu. Maalesef koronavirüsten 276 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca koronavirüsten taburcu olanların sayısı 35 bin 503'e yükseldi.