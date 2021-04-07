'Para videolu koruma' algısı çöktü! EGM'den açıklama

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir video ile 'Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.'nin para videoları ortaya çıktı' haberleri servis edilen şahısla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. EGM şahsın kimlik ve iş bilgileri ile birlikte iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.



İşte sosyal medya hesapları ve bazı medya organlarında yayınlanan iddialarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:



Bazı sosyal medya platformlarında yer alan 'Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.'nin para videoları ortaya çıktı' başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.



KORUMA DEĞİL CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA DA ÇALIŞMIYOR



Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan / KAYSERİ adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır.



Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığı'nın yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır.



Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





