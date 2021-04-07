CHP'li İzmit Belediyesi Atatürk'e benzemeyen iki Atatürk heykeli için 72 bin lira ödedi

CHP'li belediyeler ile heykeller artık ayrılmaz bir bütün. Hatta öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi yerine Cumhuriyet Heykel Partisi olarak bile bu durum eleştiriliyor. Daha önce CHP'li belediylerin heykellere 17 milyon TL harcadığı ortaya çıkarken bu tutara 72 bin TL daha eklendi.



İzmit Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu'nda Atatürk'e benzemeyen heykel nedeniyle İzmit Belediyesi'ne 72 bin TL fatura ödendiği ortaya çıktı.



ANKARALI FİRMAYA İHALE EDİLMİŞ



İzmit Belediyesi, Sanat Sokağı'nda yaklaşık bir yıl önce çalınan Atatürk heykeli yerine yenisini yaptırmaya kalktı. İki kez denendi. Ancak yeni heykeller bir türlü Atatürk'e benzemeyince tepkilere neden oldu. İzmit Belediyesi'nin heykelleri ücretsiz yaptırdığı ileri sürülüyordu.



Ancak İzmit Belediyesi Denetim Raporu'nda Atatürk heykelleri için belediyeye 72 bin TL fatura kesildiği ortaya çıktı. Heykelleri yapan firmanın Ankaralı olduğu öğrenildi.







CHP'Lİ BELEDİYELER HEYEKELE KAÇ PARA HARCADI?



Kirlilik ve pis kokudan vatandaşın pencere bile açamadığı, çöp dağlarının oluşturduğu CHP'li il ve ilçe belediyelerde, millet için verilen ödeneklerin akıbeti belli oldu... Batılı ülkelere parmak ısırtan, Türkiye'nin şahlanışında mihenk taşı olan mega projelere karşı çıkan CHP'nin kamu kaynaklarını millete hizmet yerine heykele harcadığı, 2020 yılının başındaki verilere göre son 2018-2019 yıllarında heykellere ödenen paranın tam 17 milyona yaklaştığı ortaya çıktı.