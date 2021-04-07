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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, burada Ramazan ayındaki koronavirüs tedbirlerine değindi, "Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." dedi. Erdoğan, önceliğin sağlık olduğunu vurguladı, vakaların azalmaması durumunda bir turizm döneminin de kaçırılabileceğini ifade etti. Erdoğan, konuşmasında CHP ve Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler yöneltti.

Güncel / 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:18
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye için güven ve istikrar' diyerek inandığımız yolda yürüyeceğimizi milletimize gösterdik.

Az önce Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun diyorum.

Tüm kalbimizde ülkemizin ve milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. 21. yüzyılın lider ülkesi hedefine ulaşacağımız bir dönem olacaktır. Türkiye için bu vizyon bir rüya olmanın ötesinde somut bir hedefe dönüşmüştür. Demokrasimizi güçlendirerek, altyapımızı kurarak, insan gücümüzü geliştirerek önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak buraya kadar geldik. Kendimizi küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık.

Bunları söylerken madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelmiyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Her seviyede bu değişimi adım adım hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz bu süreçte yanlış insanlarla, yöntemlerle karşılaştığımız da oluyor. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz. Tespit ettiğimiz eksikleri, aksaklıkları, hatta hataları telafi yoluna gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin geldiği her seviye yeni beklentileri getiriyor. Kesintisiz reformlarla değişim nehrinde ilerliyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin yükünü taşıyamayan darbe dönemi anayasasını bir kenara bırakarak yeni anayasa için kolları sıvadık. Sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Terörle mücadelede 40 yıl sonra ülkemizin içini tamamen temizleme aşamasına geldik.

Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Bugün üretim tarafında çarklar dönüyor. Turizm sektöründe potansiyelimiz çok büyük, hazırlıklarımız tamam. Salgın tedbirlerinden etkilenen yeme içme sektöründekiler başta olmak üzere tüm esnaflarımızın sorununu biliyor ve bunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz.

Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.

Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Aslolan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere, dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Biz Ramazan ayı sonrası vaka sayısını 1000-2000 seviyesine düşürürsek turizm için fırsatımız olacak.

'CHP'NİN BAŞINDAKİ ZATIN SÖYLEDİKLERİNİN YARISI YALAN YARISI DA YANLIŞ'

CHP'nin başındaki zatın söylediklerinin yarısı yalan yarısı yanlış. Atomu parçalamış edası ile konuşuyor. İlgili birimlerimizden verilen yanıta rağmen arsızca aynı iftirayı sürdürüyor. Pek çok kanaldan yanlışı düzeltilmesine rağmen tekrar tekrar devam ediyor. Tek bir konuşmasında 40 iftirayı, yalanı, yanlışı sıralayan bu zat bol keseden vaatler savuruyor. Vaatlerini yerine getirmezse siyasetçi oradan ayrılır. Bay Kemal hariç. Türkiye'de 10 milyon işsiz var, ben bunu çözeceğim diyor. Söylediği formüle kargalar bile gülüyor.

Emekli amiraller, büyükelçiler ve emekli milletvekillerinin yayınladığı, ki merkezinde CHP var. İçinde açık darbe tehdidi olan bildiriye onlardan daha çok sahipleniyor.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

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