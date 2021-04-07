Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamarı:



Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. ÇED raporu 200'den fazla bilim insanı, medya, kurum ve kuruluşun katkısı ile tamamlandı. Kanalın iki yakasında 500 bin nüfuslu 2 şehir kurulacak. Bu İstanbul'daki depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu proje köprü, yeni havalimanı, metro ile de bütünlük arz edecektir. Bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İsteseniz de, istemeseniz de yapacağız. Ve milletimizin emrine amade edeceğiz.



