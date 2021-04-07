Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı!

Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı mesajı paylaştı. Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.