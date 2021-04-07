Afrin'den acı haber! 2 askerimiz şehit!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan (MSB) son dakika açıklamasında; "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.



MSB: BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI



Bakanlık, "Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." mesajını paylaştı.



AK PARTİ'DEN MESAJ: TERÖR ASLA BAŞARILI OLAMAYACAK



Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan 2 Kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak." paşaşımında bulundu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş, acı haberi paylaştı.



Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Afrin temas hattı üzerindeki Kimar Bölgesi, Basilhaya köyünde bulunan askeri üssümüze hain terör örgütünün yaptığı saldırı neticesinde 2 kahramanımızın şehit olduğunu öğrendim. Şehit olan iki evladımızdan biri Bursa'mızdan... Milletimizin başı sağ olsun."



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